En quête de sa confiance perdue, le HC Bienne n’aurait pu plus mal débuter sa rencontre face à Davos en concédant l’ouverture après quatre minutes de jeu alors qu’il évoluait en supériorité numérique. Une attitude trop tendre du défenseur Janis Moser à mi-patinoire a permis à Luca Hischier d’initier une rupture, conclue par le top scorer Andres Ambühl.

Un grand Mayer

Ses coéquipiers n’ont hélas pas suivi le mouvement. Anton Gustafsson a d’abord buté face à Robert Mayer (42e), avant que l’ancien gardien de Genève-Servette ne réalise une parade de grande classe (de la canne) alors que Jason Fuchs, bien servi par Mike Künzle au second poteau, avait le filet désert devant lui (44e). Deux minutes plus tard, c’est devant Ramon Tanner que Mayer s’est interposé. Et plutôt deux fois qu’une. Il n’a cependant rien pu faire lorsque Künzle, encore lui, a servi Fabio Hofer à 3’06 du terme, offrant ainsi aux Seelandais leur première pleine moisson depuis l’ouverture de la saison contre Lausanne.