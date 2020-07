Vicetone

Un succès viral avec six ans de retard

Grâce à une vidéo diffusée sur les réseaux, le duo de DJ EDM Vicetone fait un carton avec «Astronomia», remix sorti à leurs débuts.

Ruben (à g.) et Victor mixent ensemble depuis 2012

C’est en 2014 que les Néerlandais de Vicetone avaient dévoilé leur réinterprétation du hit EDM «Astronomia», du Russe Tony Igy. À l’époque, ce remix n’avait pas fait grand bruit en dehors des dancefloors et des festivals électroniques. Le buzz (sur Facebook, puis sur TikTok) d’une vidéo montrant des porteurs de cercueil ghanéens danser au rythme du morceau a changé la donne pour les deux DJ de 28ans.

«Nous jouons ce titre depuis six ans. Nous avons été très surpris de le voir devenir viral maintenant», a confié Ruben Den Boer dans le magazine «Ulyces» . Même étonnement de Victor Pool, l’autre moitié de Vicetone: «D’un seul coup, en mars, les écoutes quotidiennes ont quadruplé.»

Selon leur manager, «Astronomia» a été streamé jusqu’à 1million de fois par jour rien que sur Spotify. L’année de la sortie du remix, Vicetone avait publié «United We Dance» et «Let Me Feel», deux singles qui avaient fait décoller la carrière du duo à l’international.