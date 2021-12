Accident : Un Suisse atterrit en urgence sur une autoroute allemande

Une collision peu banale s’est produite le week-end dernier en Rhénanie-Palatinat. Un camion a percuté un avion qui s’était posé d’urgence sur l’autoroute.

Légèrement blessé

Ce Suisse de 72 ans n’a alors eu que très peu de temps pour réagir et a réussi à se poser sur le pont de Schwarzbachtal, sur l’autoroute A62 – où il n’y a que deux voies. Peu après cet atterrissage d’urgence, l’avion a été percuté par un camion immatriculé en Roumanie.

Les dommages s’élèvent à plus de 62’000 francs et l’autoroute a dû être fermée pendant plusieurs heures. Seul le pilote a été légèrement blessé dans l’accident, mais n’a pas dû être hospitalisé. Son gendre est venu le récupérer et l’a ramené chez lui.