Drame : Un Suisse de 30 ans aurait perdu la vie en Albanie

Un touriste serait mort tragiquement après une chute de 70 mètres dans un gouffre de la vallée de Valbona, selon le journal suisse en albanais Le Canton27.ch.



Un Suisse âgé de 30 ans aurait perdu la vie mardi vers midi en Albanie. Accompagné d’une Suissesse de 29 ans, il aurait escaladé une haute falaise, mais en raison de fortes chutes de neige et du gel, le jeune homme aurait glissé et serait tombé dans un gouffre de plus de 70 mètres, rapporte depuis Tirana le correspondant du journal suisse en albanais Le Canton27.ch, en citant des sources de la police albanaise. Le drame s’est produit dans la vallée de Valbona, à 240 km de la capitale Tirana.