Tessin : Un Suisse de 77 ans trouve la mort près de Bellinzone

La police cantonale tessinoise a indiqué que peu après 10 heures, une voiture circulant à Claro, non loin de Bellinzone, a quitté la route et a fini dans un fossé. La voiture a ensuite terminé sa course dans une prairie. Malgré les tentatives de réanimation, les sauveteurs n’ont pu que constater le décès de l’homme. Les causes de l’accident ne sont pas encore claires pour le moment, souligne la police qui a ouvert une enquête.