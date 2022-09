Football: Un Suisse du HSV puni pour être resté trop longtemps aux WC!

Muheim n’a donc pas commencé contre Düsseldorf, et n’est entré qu’à la 66e minute (victoire du HSV 2-0). Et il semble avoir retenu la leçon: «L’entraîneur m’a dit immédiatement après mon arrivée tardive que je ne commencerais pas, et j’ai accepté, parce que j’ai commis une erreur. Mais c’était vraiment un sentiment de m… (sic!) qui m’habitait. J’ai retenu la leçon et cela ne m’arrivera plus.»