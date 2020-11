Le Zurichois a été pincé avec 12,5g de méthamphétamine, 26g de cannabis, 6g de GBL et 545 dollars en liquide (photo prétexte).

F. R., qui a été pincé avec 12,5g de méthamphétamine, 26g de cannabis, 6g de GBL et 545 dollars en liquide, avait mis au point un stratagème intelligent pour être sûr d’être payé, rapporte le procureur Ben Jackson. Afin de pouvoir faire pression sur ses clients, cet architecte d’intérieur conservait leur identité jusqu’à ce qu’il ait reçu l’argent. C’est ce qu’ont découvert les policiers en fouillant son téléphone. «Le fait qu'il ait livré la méthylamphétamine à deux jours d'intervalle et qu'il ait mis en place un système permettant de conserver l'identité de la personne jusqu'au paiement indique un certain niveau d'activité commerciale», a déclaré le procureur.