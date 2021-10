Brésil : Un Suisse enlevé et tué pour 2000 francs

Un jeune homme a enlevé puis abattu Aristo D. vendredi. Selon les premières informations, la victime devait à l’auteur du crime une somme de près de 2000 francs pour une voiture.

Le drame s ’ est produit vendredi dernier, dans la localité brésilienne de Goianésia, au nord-ouest de la capitale, Brasília : un jeune homme a enlevé et tué un ressortissant suisse, Aristo D., pour une histoire d’argent. Comme l ’ a déclaré la police militaire de la région de Goiás au journal «G1», au moment du crime, une de ses équipes patrouillait près de la scène du crime et a entendu les coups de feu. Le Suisse de 59 an s a été transporté à l ’ hôpital, mais a succombé à ses blessures. Le suspect de 27 ans a été arrêté sur place et a avoué.