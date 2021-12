Vacances tragiques : Peu d’espoir que le Suisse disparu soit retrouvé en vie

Berne a confirmé la disparition d’un citoyen helvétique en vacances aux îles Canaries. Les autorités locales ont lancé des recherches, en vain.

Un Suisse ne répond plus aux appels depuis Noël alors qu’il séjournait dans les îles Canaries. Le Département fédéral des affaires étrangères a confirmé, à la demande du «Blick» qu’un citoyen helvétique était porté disparu sur l’île d’El Hierro. Le DFAE a précisé être en contact étroit avec ses proches en Suisse. Une vaste opération de recherches a été menée, mais, toujours d’après le «Blick», les autorités locales ont indiqué qu’il n’y avait plus d’espoir de le retrouver en vie.

Le disparu serait le directeur d’une école cantonale zurichoise. Selon une lettre de l’établissement adressée aux parents et aux élèves et que le quotidien a pu lire, il n’y aurait plus d’espoir de le retrouver vivant. Selon des proches de la victime, l’homme, âgé de 57 ans et son compagnon auraient été happés par une vague de huit mètres de haut alors qu’ils profitaient de la vue sur une terrasse.