Thaïlande: Un Suisse n’arrive plus à retirer son bijou génital et finit aux urgences

Plaisir augmenté, mais gros risques

Pour rappel, un anneau pénien est un anneau en métal, caoutchouc, silicone, voire en cuir, qui se place à la base du pénis de l’homme au repos dans le but d’accroître le plaisir au moment de l’orgasme, tout en retardant l’éjaculation. L’anneau encercle le sexe – avec ou sans les testicules - et bloque le reflux sanguin du corps spongieux de la verge, ce qui a pour effet de provoquer une érection plus forte et plus longue, tout en grossissant sensiblement la taille du sexe. Le gros risque est que la circulation sanguine, amoindrie en raison de l’effet garrot de l’anneau, provoque un manque d’apport en oxygène des tissus, voire une gangrène, ce qui peut aboutir à l’amputation du pénis. Les veines, gonflées, peuvent également éclater et provoquer des hématomes.