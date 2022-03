Football – Un Suisse prêt à racheter Chelsea?

Le dernier vainqueur de la Ligue des champions s’apprête-t-il à passer sous pavillon suisse? Chelsea vit en tout cas dans le flou depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Autour de Roman Abramovitch, l’étau se resserre et le propriétaire russe s’est mis en retrait de la gestion du club samedi dernier. La possibilité d’une vente est donc bien réelle. Et un Bernois, Hansjörg Wyss, pourrait être très intéressé.

Une fortune estimée à 5,1 milliards de dollars

«Je ne ferai certainement pas une telle chose tout seul. Si je rachète Chelsea, ce sera avec un consortium composé de six à sept investisseurs»

Non sans s’y opposer formellement: «A ce jour, nous ne connaissons pas le prix exact, ajoute-t-il. Je peux très bien m’imaginer rejoindre Chelsea avec des partenaires. Mais je dois d’abord examiner attentivement les conditions. Mais je peux déjà vous le dire: je ne ferai certainement pas une telle chose tout seul. Si je rachète Chelsea, ce sera avec un consortium composé de six à sept investisseurs.»

Hansjörg Wyss est âgé de 86 ans. Il a fait fortune en créant la branche américaine de la société Synthes, active dans les techniques médicales comme la production de prothèses osseuses, d’implants et d’instruments chirurgicaux. Ces dernières années, il a été un important donateur pour la cause environnementale et pour le parti démocrate américain.