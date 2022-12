Pétra se retrouve les pieds dans l’eau: Un Suisse raconte: «Certaines familles étaient terrorisées»

Scènes de chaos dans la cité antique de Pétra, en Jordanie. Des trombes d’eau se sont abattues dans la région depuis plusieurs jours, forçant les autorités à évacuer le principal site touristique du pays dans la précipitation, ce lundi. «Des torrents se sont déversés des falaises et ont créé des inondations dans le canyon, raconte un vacancier genevois présent sur les lieux. L’eau montait, alors les personnes qui gèrent les lieux ont demandé aux touristes de venir se réfugier dans le temple, alors qu’il est normalement fermé au public.»

Panique à bord

Après 30 à 40 minutes d’attente et face à l’impossibilité de faire demi-tour à pied à cause du torrent, des pick-up ont été appelés en renfort. «Les gens se précipitaient dans et à l’arrière des véhicules afin d’être rapatriés au point de départ», ajoute le voyageur, qui précise toutefois que les responsables des lieux ont toujours gardé leur calme. Côté touristes en revanche, la nervosité était palpable. «Certaines familles avec enfants étaient terrorisées. D’après ce que j’ai vu, il y a même eu des gens blessés qui ont dû être emmenés à l’hôpital.» Une information que nous n’avons pas été en mesure de confirmer.