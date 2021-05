Taxe militaire - Un Suisse recruté à 34 ans et des recours en série: la fronde s’organise

La taxe «d’exemption de l’obligation de servir» a-t-elle perdu tout son sens? C’est l’avis de nombreux Suisses, trentenaires et naturalisés. Ils sont, depuis une mise à jour de la loi en 2019 , soumis à cette taxe alors qu’ils n’ont jamais été appelés à servir en raison de leur âge. La résistance s’organise en justice et presque jusque dans les rangs de l’armée.

Coordinateur d’un groupe de citoyens en lutte, le Valaisan Vili Sintonen, 34 ans, doit payer depuis l’an dernier (dès l’année fiscale 2019). Et bien qu’il soit théoriquement impossible d’être recruté à l’armée après 25 ans, qui ne tente rien n’a rien. Une taxe d’exemption de servir? Alors, allons servir pour être exempté de la taxe! Et surprise: sa demande a été acceptée. Recrutement cette année et service long l’an prochain, telle est la solution proposée pour accomplir tous les jours requis avant l’âge limite légal de 37 ans.