EuroMillions : Un Suisse remporte la cagnotte record de 228 millions!

Le jackpot est tombé ce vendredi. Un parieur helvétique a trouvé la combinaison gagnante. Il est le seul à avoir coché les cinq bons numéros et les deux étoiles.

La cagnotte de l’EuroMillions est tombée en Suisse, vendredi soir. La somme record de 228 millions revient à une personne, qui est la seule à avoir trouvé la combinaison gagnante. Le plus gros gain jusque-là était de 219 millions de francs, remportés le 11 décembre dernier en France.

Les numéros sortis lors du tirage de ce vendredi sont les 6, 12, 22, 29 et 33, avec les étoiles 6 et 11. Mis à part le gagnant, 12 parieurs ont trouvé les cinq bons numéros et une étoile.