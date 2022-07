Un Suisse remporte plus de 40 millions à l'EuroMillions

EuroMillions : Un Suisse remporte le jackpot de plus de 40 millions

Le jackpot de l’EuroMillions de ce vendredi a été empoché en Suisse. La personne est la seule à avoir trouvé les cinq bons numéros et les deux étoiles.

Ce vendredi 29 juillet, le jackpot de l’EuroMillions s’élevait à 41,7 millions d’euros (soit plus de 40,5 millions de francs). Il a été remporté par un Suisse. La personne avec le ticket gagnant a coché les cinq bons numéros: le 3, 23, 38, 43 et 48, ainsi que les deux bonnes étoiles: la 3 et la 8.