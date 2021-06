Drame de Stresa (I) : Un Suisse retrouve des images accablantes

Un Alémanique a exhumé des photos du téléphérique Stresa-Mottarone prises en 2014, 2016 et 2018. Elles tendent à prouver que le système de freinage d’urgence était déjà désactivé.

Depuis combien de temps les responsables du téléphérique reliant Stresa au mont Mottarone, désactivaient-ils volontairement le frein d’urgence de la structure? Dans un premier temps, témoins et enquêteurs avaient avancé un prudent «quelques jours avant» le drame, avant de passer à un plus réaliste «depuis l’hiver dernier». Or, des photos prises en 2014 par un Suisse tendent à prouver que cette pratique était en vigueur depuis bien plus longtemps, révèle la chaîne allemande ZDF.