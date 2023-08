Un Suisse soupçonné d'avoir participé à un viol collectif à Majorque

Un juge d’instruction de Majorque a ordonné mardi le placement en détention provisoire de six touristes, rapporte le «Mallorca Zeitung». Il s’agit de cinq Français et d’un Suisse âgés de 20 ans. Ils auraient abusé d’une Britannique de 18 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Avant le viol présumé, ils auraient rencontré la victime lors d’une fête foraine à Magaluf. Vers 5 h du matin, ils auraient emmené la Britannique à leur hôtel. La jeune femme aurait suivi le groupe de son plein gré. Ce qu’il s’est passé ensuite n’est pas encore clair et fait l’objet d’une enquête.