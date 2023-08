Espagne: Un Suisse suit aveuglément son GPS et frôle la catastrophe

Des septuagénaires suisses se souviendront de leur escapade à Grenade, dans le sud de l’Espagne. Suivant aveuglément les indications de son GPS, le conducteur s’est engagé dans un chemin étroit et, finalement, deux roues du véhicule se sont retrouvées dans le vide, rapportent des médias locaux. Le couple a eu de la chance dans son malheur et le véhicule a pu être récupéré avec l’aide des pompiers. La police locale conseille aux automobilistes de ne pas suivre aveuglément les indications du GPS, même à Grenade. «Surtout si la route est étroite et que l’on ne veut pas vivre une aventure au volant qui pourrait se terminer par une mauvaise surprise.»