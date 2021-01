Coronavirus : Un Suisse sur cinq a réduit ses versements à son 3e pilier

Plus de 20% des épargnants du pilier 3a ont réduit, parfois à zéro, leurs versements dans la prévoyance liée facultative, ceci en raison de la crise liée au coronavirus.

«Ces chiffres reflètent notamment les pertes de salaire engendrées par le chômage partiel et les licenciements dus au coronavirus », selon Leo Hug, expert Prévoyance chez Comparis. Selon l’enquête, 43% des personnes concernées ont renoncé à alimenter leur 3e pilier en raison d’une baisse de leurs revenus par rapport à 2019.

D’autres investissements

Mais 36% des Suisses ont investi leur argent autrement l’an dernier. Selon Comparis,19 % des épargnants 3a qui ont revu leurs versements dans ce pilier ont déclaré avoir opté pour d’autres placements dont certains sont directs, par exemple des actions sur un compte de dépôt. Et 17% des personnes interrogées ont indiqué ne plus avoir d’argent à épargner dans le pilier 3a en raison d’une grosse dépense.

A l’inverse, trois quarts des Suisses qui versent d’habitude de l’argent sur un pilier 3a ont investi en 2020 autant voire plus d’argent dans la prévoyance privée (avantageuse sur le plan fiscal) qu’en 2019. Et près de 60% de ces épargnants ont versé la somme maximale de 6826 francs.

Un phénomène encore plus marqué chez les moins de 55 ans puisque plus de 80% des sondés ont investi l’an dernier autant, voire davantage dans le pilier 3a qu’en 2019. En revanche, chez les seniors, ils n’étaient que 56% dans cette situation et un quart d’entre eux a carrément renoncé à verser le moindre franc pour son 3e pilier.