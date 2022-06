Alimentation : Un Suisse sur cinq a mangé différemment lors de la pandémie

Le principal changement d’habitude résulte du fait que les personnes avaient davantage de temps pour cuisiner, relève une étude du Groupe Mutuel.

Les moins de 30 ans sont plus nombreux à rapporter avoir changé leurs habitudes. Les principales raisons sont que les personnes avaient davantage de temps pour cuisiner (deux tiers des répondants) ou qu’elles prenaient plus de repas chez elles, explique l’assureur dans un communiqué.

Concernant la consommation de divers produits, l’enquête révèle que «la plupart des personnes interrogées n’ont pas consommé plus d’alcool pendant la pandémie» et que cette proportion est plus élevée chez les femmes.

Le Groupe Mutuel note enfin que les principales différences entre les hommes et les femmes concernent la consommation de viande et l’équilibre alimentaire. Les données dévoilent non seulement que «la plupart des sondés mangent de la viande rouge une ou deux fois par semaine» mais aussi que les hommes mangent plus de viande que les femmes. Ils sont seulement 13% à se déclarer végétariens (contre 21% des femmes).