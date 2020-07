Étude

Un Suisse sur cinq espionne ses voisins sur le net

Facebook est la plateforme de recherche privilégiée, devant Instagram et LinkedIn. Par ailleurs, les personnes de plus de 35 ans seraient plus curieuses que les jeunes.

Les personnes âgées de 35 à 54 ans et de 55 ans et plus et les habitants de ménages familiaux avec enfants sont ceux qui s’intéressent le plus à leurs voisins. Les enfants ayant souvent tendance à jouer avec les autres enfants du quartier, les parents et les grands-parents le font pour être en confiance avec leur voisinage. Les femmes seraient également plus curieuses que les hommes. En revanche, 24% des personnes seules ont tendance à vivre recluses et estiment que la vie de leurs voisins ne les regarde pas.