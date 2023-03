Sondage: Un Suisse sur cinq ne change pas de caleçon chaque jour

Près d’un quart des hommes âgés de 14 à 74 ans change rarement de sous-vêtements et porte des caleçons sales.

À première vue, les résultats d’une enquête menée par Galaxus auprès de 1000 personnes en Suisse, en Allemagne et en Autriche semblent plutôt bons. Huitante-trois pour cent de toutes les personnes interrogées changent leurs sous-vêtements quotidiennement, ce qui est le plus souvent recommandé. Les hommes, cependant, tirent cette moyenne vers le bas. Près d’un quart des hommes âgés de 14 à 74 ans change rarement de sous-vêtements et porte des caleçons sales. Chez les femmes, c’est seulement une sur dix.