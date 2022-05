Enseignement : Un Suisse sur deux a suivi une formation continue en 2021

En 2021, la part de la population ayant suivi une formation continue était de 45%. C’est 17 points de pourcentage de moins qu’en 2016. Le Covid est en cause.

Les personnes qui se sont formées ont participé à trois formations continues en moyenne. 20% d’entre elles ont consacré jusqu’à 8 heures, 36% entre 8 et 40 heures et 44% plus de 40 heures à la fréquentation d’activités de formation.

Surtout pour le travail

Les formations continues suivies dans un but professionnel concernaient principalement les domaines «économie et travail» (29%), «science et technique» (18%), «informatique» (17%) et «santé» (15%). Celles visant un but extraprofessionnel étaient avant tout axées sur les domaines «sport, art, activités créatrices» (29%) «sciences et techniques» (15%) et «langues» (13%).