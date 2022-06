Étude : Un Suisse sur deux dort mal

Plus de 50% des Suisses estiment souffrir de troubles du sommeil. Et la donne change en fonction de la région linguistique.

Encore un Röstigraben

«Culturellement parlant, les Romands et les Tessinois sont à bien des égards plus proches de leurs voisins français et italiens», explique la neurologue et médecin du sommeil Rositsa Neumann, qui nomme une récente étude européenne démontrant que les troubles du genre touchent davantage la France et l’Italie. «Cela est probablement dû à des différences dans le traitement émotionnel des situations, dans la gestion du stress et dans la perception de la souffrance et de la douleur.»