Un Suisse sur deux en a marre des messages vocaux par téléphone

Pour près d’un Suisse sur deux (46%), recevoir un message vocal est synonyme d’exaspération. C’est ce qui ressort d’un sondage publié jeudi par le géant de la vente en ligne ­galaxus.ch. Un résultat qui place les Suisses en tête d’un classement d’Europe occidentale de ceux qui détestent le plus ce type de messages. Ils sont suivis par les Allemands (38%) et les Autrichiens (36%).

En revanche, le vocal est beaucoup plus apprécié chez nos voisins latins. En France, 42% des internautes prennent plaisir à en envoyer et en recevoir, les jugeant plus efficaces que les messages écrits. Cependant, ils regrettent de devoir les réécouter plus d’une fois pour se remémorer ce qui y est dit. Avec 46%, la palme revient aux Italiens. Si ces derniers sont particulièrement friands de ces échanges, ils estiment que certains vocaux sont beaucoup trop longs.