Un «Röstigraben» du mal de dos en Suisse

6 commentaires

Rédiger un nouveau commentaire

Ne rien lâcher 14.07.2020 à 14:57 Ce qui est important, c'est d'être bien entouré de kinésithérapeutes et de médecins spécialistes du dos. Même consulter un neurochirurgien. Pour ma part, il faut marcher régulièrement le soir, me muscler petit à petit le dos, les fessiers, et la ceinture thoracique. Il m'a fallu 4 mois pour voir les douleurs diminuer en faisant de nombreux exercices d'étirement au sol. Merci aux spécialistes et merci des conseils de médecins qui ont cette pathologie et que j'ai croisé lors de mes promenades. J'ai également du prendre du poids, il ne faut pas oublier de saluer les caisses maladies et les aides autres. 4 Dénoncer ce commentaire Rédiger un nouveau commentaire

Trop rigoler, peu travailler 14.07.2020 à 14:55 Depuis toujours, on constate que l' endurance en pays latins est plus faible qu' en terres à mentalité germanique. Taux de chômage plus élevé chez nous, impôts plus lourds aussi. Pareil chez nos voisins. Les Français croisent les bras, pendant que les Allemands retroussent les manches. Il en sera toujours ainsi, hélas. 11 Dénoncer ce commentaire Rédiger un nouveau commentaire