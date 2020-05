Actualisé 18.05.2020 à 09:42

Sondage

Un Suisse sur dix a bu davantage d’alcool pendant le confinement

Une enquête d’opinion menée par «20 minutes» révèle les habitudes des Suisses depuis le début de la pandémie et leur avis sur les mesures prises par le Conseil fédéral.

de ofu

Si 12% des personnes ayant participé au sondage affirment avoir bu davantage d’alcool pendant le semi-confinement, elles sont deux fois plus nombreuses à dire qu’elles ont baissé leur consommation. Keystone

La Suisse a entamé lundi passé son déconfinement. Tandis que les écoles et les restaurants ont pu rouvrir, les rassemblements de plus de cinq personnes restent interdits jusqu’au 8 juin. Un sondage en ligne de «20 minutes» et de Tamedia révèle que 45% des Suisses estiment adéquate la vitesse à laquelle le Conseil fédéral a assoupli les mesures exceptionnelles prises pour lutter contre le coronavirus. Seules 15% des personnes interrogées trouvent que l’assouplissement est trop lent, alors que 38% estiment qu’il est trop rapide. Les hommes sont plus impatients que les femmes: ils sont 20% à trouver que le déconfinement prend trop de temps, contre seulement une femme sur dix.

Cette enquête a aussi permis de mettre en lumière les changements de comportement induits par des semaines de semi-confinement. Ainsi, 12% des sondés affirment avoir bu davantage d’alcool que d’habitude. À l’inverse, ils sont 24% à dire qu’ils ont moins consommé d’alcool. Par ailleurs, 36% des Suisses avouent avoir fait moins de sport pendant le semi-confinement, tandis que seuls 17% disent en avoir profité pour faire davantage d’activités physiques.

En termes de vacances, 27% des Suisses indiquent qu’ils décideront de manière spontanée ce qu’ils feront, et s’ils partiront, lorsque la situation se sera un peu stabilisée. Ils sont déjà 19% à avoir décidé de passer leurs vacances en Suisse, mais seuls 8% ont déjà réservé leur séjour. Pour un tiers des sondés (33%), les vacances se dérouleront à l’étranger et ils sont 22% à avoir déjà effectué toutes les réservations nécessaires.

Comme lors de notre sondage précédent, le fait de renoncer aux activités sociales est considéré comme la conséquence personnelle la plus pesante du confinement pour une majorité des sondés (39%). Et les activités sociales manquent davantage aux femmes qu’aux hommes, révèlent les politologues Lucas Leemann et Fabio Wasserfallen. Or malgré cette situation, la grande majorité des Suisses n’est pas favorable à une rapide ouverture des boîtes de nuit. Seuls 4% des personnes interrogées voudraient voir les discos rouvrir avant le 8 juin, alors que 50% des Suisses estiment que ces établissements ne devraient pas rouvrir avant septembre.

Et en ce qui concerne les rassemblements de plus de cinq personnes, près d’un tiers des Suisses trouve que l’interdiction devrait rester en vigueur jusqu’en septembre. 25% estiment qu’elle devrait être levée après le 8 juin.

Pour finir, les sondés ont été invités à désigner les secteurs où le port du masque devrait être obligatoire. Et 68% des Suisses estiment que les personnes devraient être tenues de porter un masque dans les transports publics. Les salons de coiffure (53%) et les magasins (44%) arrivent en deuxième et troisième positions. Ces chiffres, surtout ceux pour les transports publics, peuvent étonner puisque seules 33% des personnes interrogées affirment porter un masque lorsqu’elles prennent le bus, le train ou le tram.