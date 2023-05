Un Suisse sur trois culpabilise en s’offrant un produit de luxe

Bien-être, streaming et équipements de loisir

Mais vers quels produits de luxe se tourne la population helvétique? Selon l’étude, les femmes s’orientent davantage vers le bien-être et les services de streaming alors que les hommes sont deux fois plus nombreux à s’intéresser aux gadgets et nouveaux équipements de loisirs. Les vacances et les sorties au restaurant sont aussi très appréciées. De plus, un quart des sondés déclare aimer se rendre à un concert ou s’offrir une sortie au cinéma ou au théâtre.