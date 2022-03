Une boîte à électricité – Un Suisse utilise l’énergie solaire pour apporter de la lumière en Afrique

Une installation solaire de Power Blox au milieu d'un village au Mali. Dans le cadre d'un projet de Repic – une plateforme des offices fédéraux Seco, DDC, OFEV et OFEN – quatre villages au Mali et un au Burkina Faso seront électrifiés.

Car, en Afrique, 650 millions de personnes vivent sans électricité. Or, celle-ci est centrale pour le développement d’un pays – que ce soit pour le travail, l’école ou la santé. Son premier projet doit consister à amener l’électricité dans la ferme Zeitz grâce à l’énergie solaire et éolienne.

Mais, au lieu de cela, il devient… marchand de vaches. Il y a en effet des problèmes avec le directeur de la ferme et 350 vaches se retrouvent en attente d’être vendues. Alessandro Medici commence donc par négocier ce bétail. «C’était une aventure inoubliable», se souvient-il. En plus, il apprend à mener des affaires avec des Africains.

Une technologie solaire compliquée dans une caisse

Après cette parenthèse, il peut enfin se consacrer à son projet. «Une technologie solaire complexe n’est toutefois pas compatible avec l’Afrique», déplore Alessandro Medici. Ce continent manque en effet d’ingénieurs capables de construire les installations et d’en assurer le suivi. Alessandro Medici a alors une idée: faire disparaître la technologie solaire dans une boîte, et ainsi rendre possible l’installation d’un système d’énergie solaire en un tour de main. Plusieurs boîtiers doivent en outre pouvoir être couplés pour obtenir plus de puissance.