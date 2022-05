Football – CONCACAF: Un Suisse vainqueur de la Ligue des champions

Football : Un Suisse vainqueur de la Ligue des champions

Le gardien saint-gallois Stefan Frei et les Seattle Sounders ont remporté la Champions League de la CONCACAF en battant le club mexicain des Pumas UNAM 3-0 au match retour.

Opposés au club mexicain des Pumas UNAM, les Sounders avaient réussi à décrocher le nul lors du match aller (2-2). Mercredi soir, dans leur stade de Lumen Field plein à craquer – 68’761 spectateurs, plus forte affluence jamais atteinte par la franchise de Seattle - Frei et ses coéquipiers se sont imposés 3-0 grâce à un doublé du Péruvien Raul Ruidiaz (45e et 80e) et un troisième but de l’Uruguayen Nicolas Lodeiro (88e).