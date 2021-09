Venezuela : Un sulfureux homme d’affaires chargé de négocier avec l’opposition

Proche du président Nicolás Maduro, Alex Saab est à l’heure actuelle en attente de son extradition vers les États-Unis, au Cap-Vert.

Proche du président Nicolás Maduro et intermédiaire important du pouvoir, Alex Saab s’est vu accorder la nationalité vénézuélienne et un statut diplomatique par les autorités qui ont protesté contre son arrestation. Il est actuellement en résidence surveillée après six mois d’incarcération. «Cela fait plus de 400 jours qu’il est enfermé dans une prison étrangère en violation de toutes les normes internationales (…) et c’est justement parce qu’il exerce des fonctions en rapport avec les négociations à Mexico qu’on lui inflige ce traitement», a affirmé Jorge Rodriguez.