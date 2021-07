Corruption : Un sulfureux procès financier s’annonce délicat pour le Vatican

Sur le banc des accusés figure le cardinal déchu Angelo Becciu, ex-proche du pape. Au coeur de ce procès, qui s’ouvre mardi, l’achat opaque d’un immeuble à Londres par le Saint-Siège.

L’influent prélat Angelo Becciu était en 2014 ministre de l’Intérieur en contact constant avec le pape François. Il est soupçonné «d’interférences» plus tardives en 2020 dans le dossier.

La première date prévue mardi sera d’ordre technique, centrée autour d’un acte d’accusation complexe de 500 pages, fruit de deux ans d’enquête. Parmi les dix inculpés, la moitié était au service du pape François au cours de l’achat en deux temps d’un immeuble de 17’000 m2 dans le chic quartier londonien de Chelsea, dont le pape rêve désormais de se séparer au plus vite.

Montages financiers

L’acquisition de l’immeuble à un prix surévalué -via des montages financiers hautement spéculatifs et deux hommes d’affaires vivant à Londres- a «généré des pertes substantielles pour les finances du Vatican et puisé jusque dans les ressources destinées à l’action caritative personnelle du Saint-Père», a déploré le Saint-Siège avant le coup d’envoi du procès.