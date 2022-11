Technologie : Un super GPS haute précision en préparation

Des chercheurs travaillent sur un nouveau système, d’une précision inédite et ne nécessitant pas de satellites.

Delft University of Technology

La fiabilité d’un GPS peut être cruciale dans certaines situations. Cependant, nos systèmes de géolocalisation actuels peuvent être limités. Dans les agglomérations, par exemple, il reste difficile d’avoir un satellite en ligne de visée directe pour se positionner. Des chercheurs de l’université de technologie de Delft ont trouvé la solution pour pallier à ces défauts en créant un super GPS, disposant d’une précision de dix centimètres et ne dépendant pas du système de navigation par satellite. Plutôt que d’utiliser les satellites, ce nouveau système se base sur des réseaux similaires à ceux de nos smartphones. Il s’agit d’une combinaison d’émetteurs radio et de réseaux de fibres optiques pour obtenir la position précise de l’appareil.

«Nous avons réalisé qu’avec quelques innovations de pointe, le réseau de télécommunication pouvait être transformé en un système de positionnement alternatif très précis et indépendant du GPS» explique Jeroen Koelemeij, physicien à la Vrije Universiteit Amsterdam aux Pays-Bas.

Lors de l’essai, l’équipe de scientifiques a mis en œuvre six émetteurs radio sur une surface de 660 m². Les signaux transmis permettant de mesurer la distance et ainsi de connaître la position des différents appareils. De plus, un dispositif nommé « horloge atomique synchronisée » est installé sur ce super GPS. Il fournit un positionnement très précis d’un milliardième de seconde lorsque l’horloge est parfaitement synchronisée.