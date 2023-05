Genève: Un Super Puma dégage un engin de chantier du Rhône

Un hélicoptère Super Puma est venu prêter main forte aux pompiers genevois, mercredi en fin d’après-midi. Il devait en effet dégager une machine de chantier qui était tombée au bord du Rhône, sous les falaises de Saint-Jean. L’accident est survenu peu avant 13h45. L’engin, qui était utilisé pour des travaux de rénovation d’un cheminement au-dessus des berges, a glissé, terminant sa course dix mètres plus bas, à moitié dans l’eau du fleuve. Le pilote a pu sauter juste à temps et n’a pas été blessé.