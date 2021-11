Football - Un superbe retourné en D2 portugaise

On joue les arrêts de jeu de la rencontre de Liga Pro (deuxième division portugaise) entre Academica de Coimbra et le Club Desportivo Nacional, le score est de 0-2 pour les visiteurs quand Fabio Fortes décide de sauver l’honneur de manière spectaculaire. Après un débordement sur la droite, l’attaquant portugais reprend le ballon comme il vient dans la surface, et réduit le score d’une splendide bicyclette qui termine sa course dans le petit filet.