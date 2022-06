Informatique : Un supercalculateur américain devient le plus puissant du monde

Les États-Unis sont entrés dans l’ère du calcul exaflopique avec le supercalculateur Frontier propulsé par des puces AMD.

Le supercalculateur japonais Fugaku du centre de recherche Riken à Kobe a perdu sa couronne. Après deux ans de domination, cette machine cède sa place de supercalculateur le plus puissant du monde à l’américain Frontier du laboratoire national d’Oak Ridge (ORNL) qui dépend du Département de l’énergie des États-Unis. Annoncé en 2019, il vient de se placer à la première place du Top500 en devenant le premier à passer le cap de l’exaflop. Frontier a en effet développé une puissance de calcul de 1,1 exaflop (un exaflop équivaut à un milliard de milliards d’opérations en virgule flottante par seconde), contre 442 pétaflops pour Fugaku.

Basé sur une architecture HPE et disposant de 8’730’112 cœurs, il est propulsé par des processeurs (CPU, processeur central, et GPU, processeur graphique) AMD, contre les traditionnels Intel et Nvidia privilégiés par la plupart des supercalculateurs. L’objectif est d’atteindre à terme une puissance de calcul de 1,5 exaflop.