Un Superman suisse dans Ninja Warrior

Adrien a enlevé sa cape avant de s’élancer. Laurent VU / TF1

Dans «Ninja Warrior», Superman se prénomme Adrien, est âgé de 24 ans, de nationalité suisse et est parti de Genève pour s’installer en Savoie il y a quelques années. C’est là-bas qu’il a ouvert une salle de sport. Ce vendredi 21 janvier 2022, il tentera de terminer le parcours du programme de TF1 et de faire mieux que Phil Güd, tombé au deuxième obstacle.

Ça faisait longtemps que vous vouliez participer à «Ninja Warrior»?

Pour êtr e honnête, je ne connaissais pas l’émission plus que ça. C’est ma conjointe qui m’a inscrit à mon insu. Elle pensait que ça pourrait fonctionner pour moi.

Comment avez-vous réalisé ce qu’elle avait fait?

Elle m’a demandé de faire une vidéo en me disant qu ’elle serait utilisée pour la promotion pour notre salle. J’ai joué le jeu. Plus tard, elle m’a avoué que les images avaient été envoyées à la production de «Ninja Warrior» et que j’avais été pris. J’avais deux semaines pour me préparer à passer le test physique. Après cela, j’ai eu quatre mois pour m’entraîner avant le tournage.

De quelle manière vous êtes-vous entraîné?

J’ai regardé pas mal de vidéos pour voir ce qu’était «Ninja Warrior». Je suis allé dans des salles de grimpe, je me suis beaucoup entraîné. Les personnes qui participent à l’émission sont généralement légères. J’avais 23 kilos de plus à tracter que la plupart des candidats, ce n’était pas forcément évident. Il a fallu que je me bouge un peu. Je me suis entraîné avec un ancien collègue qui avait déjà pris part à «Ninja Warrior», il a pu me donner de très bons conseils.

Pourquoi vous être déguisé en Superman?

La production du jeu m e l’a demandé et j’ai accepté. J e me suis dit que ça ajouterait une petite touche de fun au cas où je tombais sur le premier obstacle. Normalement, j’avais une cape , mais elle était tellement longue que je me prenais les pieds dedans. Je l’ai enlevée avant de commencer.

Si vous vous qualifiez pour la finale et que vous la remportez, avez-vous réfléchi à ce que vous feriez des 100’000 euros?

J’y ai songé, tout en sachant pertinemment que ce n’était pas à ma portée. Je pense que j’épargnerais et que je ferais un tour du monde avec ma compagne et notre fille et que j’ investirais dans l’immobilier.

Pourquoi dites-vous que ce n’est pas à votre portée?