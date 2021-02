Hongrie : Un supermarché joue les cupidons pour la Saint-Valentin à Budapest

Pour faciliter les rencontres à l’occasion de la Saint-Valentin, un supermarché joue les cupidons en Hongrie avec des «paniers pour célibataires».

«Il ne faut pas rater des occasions»

«C’est une excellente idée en période de coronavirus et une opportunité pour ceux qui cherchent des partenaires, c’est divertissant et drôle», réagit auprès de l’AFP Csilla Beres, 25 ans, en saisissant sa chance. Pour Tamas, lui aussi âgé de 25 ans, il «ne faut pas rater des occasions. On va voir ce qui se passe, on va essayer».