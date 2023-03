Un supplément «électricité» sur l’addition? C’est illégal 

On ne peut pas facturer séparément du prix des mets et boissons des suppléments pour compenser l’inflation, dit Berne.

Une addition tout ce qu’il y a de plus banale et, juste avant le total, un «supplément» pour compenser la hausse des coûts de l’énergie ou de l’inflation. C’est ce qu’ont choisi de faire des restaurants et hôtels depuis l’an dernier, mais c’est illégal, que ce soit un montant fixe ou un pourcentage du total. C’est la conclusion à laquelle vient d’arriver le Secrétariat d’État à l’économie (Seco) dans un courrier qu’il a adressé fin février à GastroSuisse. Il faut se référer à l’ordonnance sur l’indication des prix (lire encadré). Elle dit que «le prix à payer effectivement en francs suisses doit être indiqué à tout moment et inclure les suppléments de tous genres».