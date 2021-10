Annonces du Conseil fédéral – Un supplément «spécial guéris» au pass Covid est mis en consultation

Le Conseil fédéral a décidé, ce mercredi 20 octobre, de ne pas lever le certificat Covid avant au moins mi-novembre. «Lever maintenant l’obligation du certificat est prématuré parce que nous avons l’arrivée des semaines et mois les plus froids, nous avons une période de vacances et avons l’expérience de l’influence que cela a» a détaillé Alain Berset lors de la conférence de presse, rappelant la contagiosité du variant Delta.