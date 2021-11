Football - Un supporter anglais perd un doigt en plein match

En cherchant visiblement à s’accrocher aux grilles du parcage, dans l’euphorie, un fan anglais a vu l’un de ses doigts disparaître. Ou plutôt s’arracher, tombant directement devant les hommes de sécurité. C’est là que l’histoire prend un tournant encore plus dramatique, avec des stadiers visiblement aussi affectés que s’ils venaient de voir un briquet s’écraser devant eux. L’un d’eux ramasse le membre, le repose sur la barrière entourant les supporters britanniques à la vue de tous, et se retourne l’air de rien.

Beaucoup ont ainsi crié leur colère contre la sécurité et la lenteur des secours, les proches du blessé ayant réclamé de la glace pendant de longues secondes sans réaction. D’après les médias anglais, ce dernier aurait finalement été pris en charge, sans avoir plus de nouvelles concernant une potentielle greffe. La mésaventure n’a pas empêché les amoureux de West Ham de poursuivre leurs chants, ni même une partie de filmer et de photographier un maximum d’images…