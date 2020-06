Racisme en Allemagne

Un supporter de Mayence démissionne, son club le remercie!

Un fan du club, qui avait l’impression de se retrouver à la Coupe d’Afrique, a résilié son abonnement. Les dirigeants sont soulagés de s’en débarrasser.

«Nous défendons l'ouverture, le respect et l'humanité. Nous faisons preuve de responsabilité et sommes tolérants, cosmopolites, colorés, diversifiés, justes, solidaires, engagés socialement. Nous défendons nos valeurs, les défendons activement et nous les transmettrons aux générations futures de fans et de membres.

«Nous savons par des conversations personnelles que les joueurs que vous avez nommés, tels que Nikolce Noveski, Niko Bungert, Marco Rose, Christof Babatz, Niclas et Dennis Weiland, Stefan Bell et bien d'autres, partagent nos valeurs, tout comme nos joueurs actuels autour du capitaine d'équipe Danny, Latza et ses adjoints Daniel Brosinski et Moussa Niakhaté. Ce dernier n'a montré une fois de plus lors de la victoire du Derby à Francfort samedi qu'il est un modèle dans l'enthousiasme, la mentalité et la volonté de gagner et que même dans ses plus jeunes années. C'est précisément en raison de ces caractéristiques que l'équipe a dirigé l'équipe en l'absence de Danny Latza.»