Etats-Unis : Un mort à Portland en marge de heurts antiracistes

Des partisans du président américain se sont dirigés vers Portland samedi. Des heurts ont eu lieu avec des manifestants du mouvement Black Lives Matter.

Altercations

Cela a donné lieu à des échanges d’insultes, des altercations et des tirs de paintball d’au moins un partisan pro-Trump, et des jets de bombes lacrymogènes, selon des images amateurs.

La police locale a rapporté «des violences entre manifestants et contre-manifestants» et indiqué que des policiers étaient «intervenus» et avaient «procédé dans certains cas à des arrestations».

Casquette «Patriot Prayer»

Des policiers «ont entendu des tirs venant du quartier (.) et ont trouvé sur place une victime touchée par balle à la poitrine», établit le communiqué. On ignore dans quelles circonstances il a été touché, ni si sa mort était liée aux manifestations.

«Envoyez la Garde nationale!»

Donald Trump a réagi par des dizaines de tweets et retweets dimanche matin critiquant l’action du maire démocrate de Portland, Ted Wheeler, et son refus d’appeler la Garde nationale. Et plus généralement dénonçant ce qu’il considère être le laxisme des villes gérées par les démocrates face à la délinquance et à la violence, la police étant une responsabilité locale aux Etats-Unis.