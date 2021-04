Depuis, chaque jour, le petit gagne en autonomie: il creuse frénétiquement la terre sous le regard attentif de ses congénères adultes et a déjà commencé à se nourrir d’aliments solides. Avec les températures à la hausse, le groupe de suricates, qui compte désormais onze membres, se retrouve de plus en plus à l’extérieur. Et, vu les derniers assouplissements des restrictions sanitaires, les suricates, tout comme les autres pensionnaires du zoo, se réjouissent de voir défiler des visiteurs.