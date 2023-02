Mondiaux de ski alpin: Un surprenant «Jack» Crawford bat les favoris en super-G

Mais c’est bien James «Jack» Crawford qui l’a emporté. Pourquoi tout le monde l’appelle «Jack», d’ailleurs? «Quand ma sœur avait trois ans et que je suis né, elle a décidé que je devais m’appeler Jack. Mes parents ne s’y sont pas opposés et mes amis et mes proches m’ont toujours appelé comme cela.» Le Canadien n’a pas bataillé pour changer les choses au niveau administratif, et il s’amuse de voir que le monde semble découvrir son prénom d’usage.