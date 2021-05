Football : Un surprenant rebond pour David Villa

Retraité des terrains depuis 2019, l’ancien attaquant star de l’Espagne a été nommé directeur général du Odisha FC, un club de première division indienne.

Le Odisha FC, un club de première division indienne, a annoncé jeudi l'embauche de l'ancien attaquant de l'Espagne, David Villa (39 ans), champion d'Europe et du monde avec la Roja, comme directeur général.

Villa, qui a terminé sa carrière de joueur en 2019, a été sélectionné 98 fois en équipe nationale et a marqué 59 buts, ce qui en fait le meilleur buteur de l'histoire de la Roja.

En Liga, Villa a porté les maillots de Valence, de l'Atlético Madrid et de Barcelone, remportant trois titres de champion d'Espagne et une Ligue des champions. Grand baroudeur, il a aussi fait des passages remarqués aux États-Unis, en Australie et au Japon.