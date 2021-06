Vaud - Collectionneur d’armes, il menaçait la cheffe des prisons

Prêt à «passer à l’acte»

Connu pour être un collectionneur d’armes, il a continué à inquiéter divers collègues quand il a de nouveau été invité à venir s’expliquer sur son attitude au travail. «Super, je suis de nouveau convoqué» au siège de la direction du Service pénitentiaire (SPEN) «à Penthaz. Je vais y descendre avec ce qu’il leur faut, trop plein le cul!» écrit-il à quelqu’un. Le lendemain, il dira même au téléphone qu’il en «veut à mort» à son supérieur et à la cheffe du SPEN, Sylvie Bula, et qu’il est «prêt à passer à l’acte».

Ces dernières menaces ont fini d’alarmer sa hiérarchie, qui a décidé de les prendre très au sérieux et de porter plainte, Sylvie Bula y compris, contre ce passionné de tir. Arrêté et placé un jour en détention provisoire, il a admis les faits, tout en précisant qu’il n’avait proféré ces propos que sur le coup de la rage, mais sans intention de passer à l’acte.

Un état dépressif récurrent

Pour le procureur, il ne pouvait pas ignorer que ses intimidations «inquiétantes et concrètes» parviendraient aux personnes visées et les alarmeraient. Le magistrat a établi que l’infraction pénale de menace contre les autorités était réalisée. De plus, il a constaté que le prévenu continuait à se poser en victime d’une injustice, mais il retient aussi à sa décharge que l’individu, suivi par un thérapeute pour un état dépressif récurrent, était désorienté au moment des faits. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. par jour, avec un sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. Les frais de procédure et de l’avocat sont aussi à sa charge, soit près de 4500 fr. L’homme n’a pas fait recours contre cette ordonnance pénale, désormais en vigueur.