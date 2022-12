Etats-Unis: Un suspect de l’attentat de Lockerbie présenté à la justice

États-Unis : Un suspect de l’attentat de Lockerbie présenté à la justice

«Un jour important»

Les conditions de son arrestation par les États-Unis, annoncée dimanche par la justice écossaise, et de son transfert sur le sol américain restent toutefois inconnues. «Aujourd’hui est un jour important pour la justice», a affirmé le secrétaire d’État Antony Blinken dans un communiqué, en saluant la coopération avec les autorités écossaises et les «efforts des autorités libyennes ces dernières années». Dans un communiqué, la Maison-Blanche s’est bornée à dire que les États-Unis l’avaient arrêté «légalement».

270 victimes

Le 21 décembre 1988, un Boeing 747 de la Pan Am, reliant Londres à New York, avait explosé au-dessus du village écossais de Lockerbie, tuant les 259 passagers et membres d’équipage et 11 personnes au sol. Cet attentat est le plus meurtrier jamais commis sur le territoire du Royaume-Uni, mais aussi le deuxième plus meurtrier contre des Américains après les attentats du 11 septembre 2001, puisque 190 victimes étaient américaines.