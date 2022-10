Double meurtre en Amazonie : Un suspect libéré de prison et assigné à résidence

L’un des suspects dans l’enquête sur le meurtre en juin d’un journaliste britannique et d’un expert indigène brésilien en Amazonie a été libéré de prison et assigné à domicile.

Le ressortissant colombien Rubén da Silva Villar, connu sous le surnom de «Colombia», a été libéré vendredi, indique la presse locale, après une décision de justice prise trois jours plus tôt et à laquelle l’AFP a eu accès lundi.

Rubén da Silva Villar «n’est pas un enfant et doit se conformer rigoureusement aux conditions de cette faveur légale», a précisé le juge Verli. Le suspect, auquel le passeport a été retiré, devra pointer au tribunal de Manaus tous les mois et sera surveillé au moyen d’un bracelet électronique.

Pêche illégale

Dom Phillips, 57 ans, et Bruno Pereira, 41 ans, ont été abattus le 5 juin à la lisière de la vallée de Javari, une vaste étendue de jungle isolée aux frontières du Brésil avec le Pérou et la Colombie, qui a connu une recrudescence des activités de pêche illégale, d’exploitation forestière et minière, et de trafic de drogue.