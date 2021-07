E-sport  - Un suspense total avant le week-end décisif du LEC

E-sport : Un suspense total avant le week-end décisif

A trois journées de la fin, tout semble possible dans le LEC, le championnat européen de «League of Legends».

Inspired et Rogue ont vécu des hauts et des bas ce week-end.

Qu’il est loin, le temps où Fnatic et G2 dominaient de la tête et des épaules le LEC, cham­pionnat européen de «League of Legends». Cette saison, cinq équipes trustent les premières places, et les cinq autres sont capables à tout moment de créer la surprise. Si, dans le match au sommet contre Fnatic vendredi, Rogue a fait une démonstration pour s’imposer grâce à un Inspired qui porte bien son pseudo, l’équipe a vécu une cruelle désillusion le lendemain contre MAD Lions, perdant tout sur l’ultime teamfight.